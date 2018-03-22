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Köylü Pazarda unutuldu

YOZGAT’ta Salı Günleri kurulan ‘Köylü Pazarı’ yeni mekanında unutuldu.

Köylü Pazarda unutuldu

YOZGAT’ta Salı Günleri kurulan ‘Köylü Pazarı’ yeni mekanında unutuldu.

22 Mart 2018 Perşembe 07:00
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Köylü Pazarda unutuldu

Soğuk Havalarda umduğunu bulamayan köylü pazarına ürün getiren üreticiler, havaların ısınmasıyla birlikte işlerinin açılabileceği umuduyla koştukları pazarda yine hayal kırıklığı yaşadı. Yozgat'ın çevre köylerinde üretilen hayvansal gıdalar ile sebzelerin satıldığı Köylü Pazarı’nda umduğunu bulamadıkları belirten çiftçiler, Kapalı Pazar yerinin alışveriş yapmak isteyenlere ters geldiğini, şehrin farklı bölgelerinde satışa sunulan ürünlerin tercih edildiğini söylediler. 

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