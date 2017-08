Köylü hizmet istiyor

Kösallı Köyü, Yozgat’ın Saraykent İlçesi’ne 5 kilometre uzaklıkta bulunuyor. 80 hanede 300 kişinin yaşadığı köyde kanalizasyon, su ve yol problemi yaz sıcaklarının yaşandığı bu günlerde yaşanan mağduriyetin boyutlarını da artırmış durumda.

KÖYÜN İÇİNE ZEHİR AKIYOR

Köy muhtarı İbrahim İçme, köylerinin acil olarak çözüm bekleyen ‘kanalizasyon’ ve ‘içme suyu’ problemi olduğunu söyledi.

Yaşanan sorunu bütün milletvekilleri ve yetkililere defalarca kez bildirmesine rağmen herhangi bir çözüm üretilmediğini ileri süren İçme, yaşadıkları mağduriyeti şöyle anlattı:

“Çoğu köylerin kilit taşı bitti halen bizim köyümüzün alt yapısını, kanalizasyonunu yaptıramadık. Köyümüz çok mağdur, ben vatandaşın içine çıkmaya utanıyorum. Kanalizasyonlar ya bahçelere ya da köyün içine akıyor. Su yok, iki saat bu bırakabiliyorum o da çoğu eve çıkmıyor. Kuraklıktan dolayı su yok. Bir türlü sorun çözülmüyor. Doğalgaz hattı köyümüzden geçiyor, bu yüzden suyumuzun yarısını kestiler.”

HER ZAMAN İKTİDARIN YANINDA OLDUK

İçme, her zaman iktidarın ve devletinin yanında olan Kösallı Köyü’nün mağduriyetine kulak tıkandığını iddia etti.

“Bizim köyümüz her dönem iktidarın, devletimizin yanında oldu. Neden köyümüz ihmal ediliyor anlamıyorum” diyen İçme; “Sorunları yetkililer biliyor. Muhtar önümüzdeki hafta ihale yapılacak deniliyor ama aradan aylar geçiyor hiçbir şey olmuyor. Şuanda köyümüz 80 hane, 300’ün üzerinde nüfusumuz var. Ben hayret ediyorum neden köyümüze hizmet gelmiyor anlamıyorum. Büyük köyüz ancak hizmet gelmiyor anlamıyoruz.

Kışın çilemiz daha farklı. Köyün içi çamurdan geçilmiyor. Yağmurun suyundan, karın suyundan köy geçilmez hale geliyor” diye konuştu.

KÖYÜMÜ BIRAKTIĞIM GİBİ BULAMADIM

Gurbetçi Eyüp Aydın da, köyde yaşanan mağduriyeti dile getiren köy sakinlerinden.

“Köyümü döndüğümde tanıyamadım” diyen Aydın, köy içine akan kanalizasyon atıkları yüzünden çocuğunun hastalandığını söyledi.

Yaşadıkları mağduriyeti dile getiren Aydın, şunları söyledi:

“Eyüp Aydın: Yurt dışında ikamet ediyorum. Köye geldim, köyümü tanımaz haldeyim. Avrupa’da vatanım, milletim için 400 kilometre yol yaptım, oy verdim devletim için. Şimdi tatile geldim kanalizasyon atıkları yüzünden çocuğum hastalandı, bir hafta hasta yattı. Köyümün halinden utanıyorum, köyümü bıraktığım gibi bulamadım. Köyüm çok perişan halde; su yok, kanalizasyon yok, kilit parke yok, arabalarımız mahvoldu. Neden benim köyüm Avrupa’nın köyünden geri kalsın. Bizim devletimizin gücü buna yetiyor ancak sanki devlet adına görev yapanlar köylüyü önemsemiyor. Geldim köyümün haline bakıyorum içim acıyor. Seçimden seçime hatırlanmak istemiyoruz. Memleketimize hizmet istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz.”

KÖY DIŞINDAN SU TAŞIYORUZ

Köy sakinlerinden Mehmet Aygül de su problemi yüzünden yaz mevsiminde sürekli mağduriyet yaşadıklarını söyledi.

Evlerde ve köy çeşmelerinde akmayan sular yüzünden insanların köy dışından su taşımak zorunda kaldığını aktaran Aygül, yetkililerin durumu bildiğini ancak şu ana kadar herhangi bir çözümün üretilmediğini ifade etti.