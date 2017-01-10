Köylere ulaşıyoruz…

Yozgat merkez ve bağlı köylerde yoğun kar yağışının etkili olduğu son iki gün içerisinde İl Özel İdaresi Müdürlüğü ekipleri, yoğun bir kar mücadelesi veriyor. Sabah saatlerinde kapalı olan 110 köy yolu kısa sürede ulaşıma açıldı.

Kar kalınlığı kırsalda yaklaşır bir metreye kadar ulaşıyor. Ekipler özellikle yüksek bölgelerde bulunan köylerde karla mücadele çalışmasını çok sayıda araç ve ekiple yürütüyor.

İl genelinde 62 iş makinesi, 23 servis aracı ve 169 personel ile kar mücadelesi yürütülüyor.

Özel İdare Müdürlüğü Yol Ulaşım Hizmetleri Birimi yetkilisi Tuncay Cansever, gazetecilere yaptığı açıklamada, il genelinde 62 iş makinesi, 23 servis aracı ve 169 personel ile karla mücadele ettiklerini söyledi.

Kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalara gece başladıklarını ifade eden Cansever, "Özel İdare Müdürlüğümüzün 4 bin 249 kilometre yol ağı bulunmaktadır. Yaptığımız çalışmalar sonucunda kapalı köy yolumuz kalmadı" dedi.

Kışla Köyü sakinlerinden Ahmet Yalman, eskiden kürekle açtıkları köy yollarının şimdi kısa sürede iş makineleri ile kısa sürede açıldığını belirterek, verdikleri yoğun mücadele ve katkıdan dolayı ekiplere teşekkür etti.

Yalman; “Allah razı olsun hiçbir zaman yolumuz kapanmadı, çok memnunuz. 30 senenin zahmeri ayının kışını yaşıyoruz. Çok süper bir kış oluyor. Zamanında küreklerle açardık şimdi greyderlerin biri gelip biri gidiyor çok güzel bakım var yolumuz kapanmadı hiçbir zaman sürekli açık durdu” diye konuştu.

Yozgat'ta iki gündür aralıklarla devam eden ve gece şiddetini artıran kar yağışı nedeniyle 110 köy yolu ulaşıma kapanmıştı.