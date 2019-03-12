Köylerde kıyasıya yarış

Köylerde muhtar olmak isteyen adaylar, tıpkı şehirdeki adaylar gibi rakipleriyle sıkı bir yarış içerisine giriyor.

Köylerde seçimlerin nabzı ise köy odalarında atıyor, seçmenle adaylar köy odalarında bir araya geliyor.

Geçmiş yıllara oranla daha demokratik ve barış ortamında geçen seçimlerde renkli görüntüler de ortaya çıkıyor.

Yozgat’a mahalle olarak bağlanan ancak sosyolojik olarak köy hayatının devam ettiği Divanlı Mahallesi’nde muhtar adayı aşık ve ozanlarla mini bir konser tertipledi.

Köy odasında toplanan köylülere türküler söyleyen ozanlar, hem adaya moral verdi, hem de birlik ve beraberliği artırdılar.

Divanlı Mahallesi’nde ikamet eden Murat Türkmen, her seçim döneminde Divanlı’da kıyasıya yarış yapıldığını belirterek, günümüzde daha olgun ve demokratik seçimler yapıldığını anlattı. Kendi adaylarına destek maksatlı köy odasında bir araya geldiklerini söyleyen Türkmen,

“Adayımıza köy odasında moral verdik, desteklerimizi ilettik. Köylerde seçimler böyle yapılır. Tüm adaylar zaten birbirine ya akraba, ya da yakın komşudur. Biz kavgasız, gürültüsüz barış içinde bu seçimleri tamamlayacağız” şeklinde konuştu.

Haber:Mustafa TEKER

