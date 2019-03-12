Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
100850
ALTIN
226.405
DOLAR
5.4450
STERLİN
7.1644
EURO
6.1170

Köylerde kıyasıya yarış

YOZGAT’ta il ve ilçelerde devam eden yerel seçim yarışı köylerde ise kıyasıya yarışa dönüşmüş durumda.

Köylerde kıyasıya yarış

YOZGAT’ta il ve ilçelerde devam eden yerel seçim yarışı köylerde ise kıyasıya yarışa dönüşmüş durumda.

12 Mart 2019 Salı 00:00
10 Okunma
Köylerde kıyasıya yarış

Köylerde muhtar olmak isteyen adaylar, tıpkı şehirdeki adaylar gibi rakipleriyle sıkı bir yarış içerisine giriyor.
Köylerde seçimlerin nabzı ise köy odalarında atıyor, seçmenle adaylar köy odalarında bir araya geliyor.
Geçmiş yıllara oranla daha demokratik ve barış ortamında geçen seçimlerde renkli görüntüler de ortaya çıkıyor.
Yozgat’a mahalle olarak bağlanan ancak sosyolojik olarak köy hayatının devam ettiği Divanlı Mahallesi’nde muhtar adayı aşık ve ozanlarla mini bir konser tertipledi.
Köy odasında toplanan köylülere türküler söyleyen ozanlar, hem adaya moral verdi, hem de birlik ve beraberliği artırdılar.
Divanlı Mahallesi’nde ikamet eden Murat Türkmen, her seçim döneminde Divanlı’da kıyasıya yarış yapıldığını belirterek, günümüzde daha olgun ve demokratik seçimler yapıldığını anlattı. Kendi adaylarına destek maksatlı köy odasında bir araya geldiklerini söyleyen Türkmen,
“Adayımıza köy odasında moral verdik, desteklerimizi ilettik. Köylerde seçimler böyle yapılır. Tüm adaylar zaten birbirine ya akraba, ya da yakın komşudur. Biz kavgasız, gürültüsüz barış içinde bu seçimleri tamamlayacağız” şeklinde konuştu.
Haber:Mustafa TEKER

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
MEHTERLi AÇILIŞ
MEHTERLi AÇILIŞ
Trafik kazası: 5 yaralı
Trafik kazası: 5 yaralı
Sağlık için yürüdüler
Sağlık için yürüdüler
Hırsızlar yakalandı
Hırsızlar yakalandı
Müftü Sezik, Kandil’i kutladı
Müftü Sezik, Kandil’i kutladı
Boşananların sayısı arttı
Boşananların sayısı arttı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim