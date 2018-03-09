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Köylerde Kadınlar Günü

YOZGAT’ta köylü kadınlar 8 Mart Kadınlar Gününü, diğer günlerde de olduğu gibi çalışarak geçiriyor.

Köylerde Kadınlar Günü

YOZGAT’ta köylü kadınlar 8 Mart Kadınlar Gününü, diğer günlerde de olduğu gibi çalışarak geçiriyor.

09 Mart 2018 Cuma 07:00
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Köylerde Kadınlar Günü

Yozgat’ın Tayip köyünde yaşayan kadınlar, diğer günlerde olduğu gibi Kadınlar Gününde de bahçede çapa yapıyor, ahırda hayvanlarının bakımını üstleniyor hem de ev işlerini yapıyor.
Kadınlar gününün kendileri için fazla bir anlam ifade etmediğini belirten Neriman Kahriman yaptığı açıklamada, “Köyde 8 Mart Günü mü var? Bizim kadınlar günümüz burada. Biz hiç kadınlar günü yaşamadık ki. 52 yaşındayım ilk defa duyuyorum kadınlar gününü. Ben 30 senedir köyde çalışıyorum. Sabah 5 gibi kalkıyoruz 10’a kadar ahırdayız. Ondan sonra kahvaltı, yemek, bulaşık, çamaşır daha sonra tekrar ahıra giriyoruz saat 8’e kadar. Gün boyu çalışıyoruz. Asla şikayetçi değilim. Eşime, çocuklarıma muhtaç değilim. Kendim üretiyorum, kendim satıyorum. Kendi paramı kazanıyorum. Yeri geliyor eşime harçlık veriyorum. Çocuklarıma bile harçlık gönderiyorum. Hayatımdan mutluyum” dedi.

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