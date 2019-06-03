Köyde sinemalı iftar keyfi

Sarayözü İlk ve Ortaokulu Müdürü Abdullah Güven'in tertip ettiği iftar programı köy halkı tarafından büyük bir ilgi ile karşılandı. Akşam ezanının okunması ile birlikte oruçlarını açan köy sakinleri, kadını, erkeği, genci ve yaşlısıyla birlik ve beraberliklerini göstererek, örnek bir etkinlikte bir araya geldi. Biten iftar yemeğinin hemen akabinde okul bahçesi projeksiyon perdesine yansıtılan film ile konforlu bir sinema salonuna dönüştü. Kadınların evlerinde hazırlamış oldukları pastalar, börekler ve patlatılan mısırlar keyifli bir sinema gösterisinin ayrılmaz bir parçası oldu. Ortaya çıkan ve göz dolduran manzara akıllara hızla akıp geçen zaman içerisinde, teknolojinin olumsuz getirilerinin bir sonucu olarak bozulmaya yüz tutan gelenekleri, görenekleri, var olan köy dayanışmasının gelmesine sebep oldu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Hidayet Ceylan, Şube Müdürleri Orhan Ergün Çağlıyan ve Yasin Gürsoy’un iştirak ettiği iftar programında Sarayözü İlk ve Ortaokulu yönetici ve öğretmenleri bizzat yemek dağıtımı esnasında hizmet ederek göstermiş oldukları misafirperverlikleri köy halkı ve misafirler tarafından tam not aldı. Okul Müdürü Abdullah Güven, ‘’Onbir ayın sultanı mübarek Ramazan-ı Şerif ayı içerisinde okul olarak köy halkımızla bir araya gelerek unutulmaya yüz tutmuş örf ve adetlerimizi yaşatmak istedik. İftar yemeği ile hoş sohbetlerin yapılarak köy halkı ve okulumuz arasında sıcak bir bağ kurmak istedik. Umarım yapılan iftar etkinliğindeki görmüş olduğumuz bu birlik ve beraberlik, öğrenci başarı ve kalitesinin artması yönünde sağlam bir işbirliğinin temeli olmuş olur. Etkinlikte özellikle ev sahipliğini gösteren, misafirlere hizmet eden okulumuz öğretmenlerine teşekkür ediyorum" dedi.