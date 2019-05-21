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Köyde Ramazan bereketi

 Yozgat'ın Sarıkaya ilçesine bağlı Hasbek köyünde vatandaşlar 4 yıldır oruçlarını tek sofrada açıyor. 

Köyde Ramazan bereketi

 Yozgat'ın Sarıkaya ilçesine bağlı Hasbek köyünde vatandaşlar 4 yıldır oruçlarını tek sofrada açıyor. 

21 Mayıs 2019 Salı 00:00
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Köyde Ramazan bereketi

SARIKAYA ilçesine bağlı Hasbek köyünde, vatandaşlar 4 yıldır oruçlarını tek sofrada açıyor.  Toplu iftarın 4 yıldır devam ettiği 135 haneli köyde, her gün bir aile köy halkına iftar veriyor. Aynı zamanda yemeklerin de hazırlandığı köy konağında kurulan iftar sofrasında buluşan köy halkı, birlik ve beraberliğini pekiştirip ramazan ayının coşkusunu birlikte yaşıyor.  Köy halkı, ramazan ayı boyunca cami hoparlöründen iftar yemeğine davet ediliyor. Vatandaşlar akşama doğru köy konağında toplanıp sohbet ederek, iftar vaktini bekliyor. İftar zamanı yaklaşınca köyün gençleri masalara yemekleri servis ediyor. Ezanın okunmasıyla oruçlarını açan köylüler, çay içip akşam namazının ardından evlerine gidiyor. İftarın masraflarını ise genellikle gurbette yaşayan köylüler üstleniyor. Köy sakinlerine iftar vermek için birbirleriyle yarışan hayırsever köylülerin pek çoğu şimdiden gelecek yıl için muhtardan gün talep ediyor. 
Köy Muhtarı Mesut Duru, ramazan ayında tüm köy halkının bir araya gelip tek sofrada iftar yaptığını söyledi. Her gün bir ailenin bütün köy halkına iftar yemeği verdiğini, köyde kimsenin evinde ocağını yakmadığını belirten Duru, "Biz 4 yıldır her ramazan iftar yemeği veriyoruz. Bu yemekleri de Ankara'dan İstanbul'dan köylülerimiz 1-2 kişi bir olup masraflarını karşılıyor. Bayramlarda da bayram namazından sonra burada yine kahvaltı yapıp bayramlaşıyoruz, ayrılıyoruz. Ankara, İstanbul, İzmir'den yemek vermek için gelenler var. Yemek vermek isteyenler çok fazla olduğu için ikişer, üçer kişinin birlikte vermesini düşündük. Bu sene iftar veremeyenler inşallah seneye verecek" dedi. 
Ankara'dan gelip köylülerine iftar yemeği veren Hanife Güneri (50) de köylerinde 4 yıldır ramazan ayı boyunca toplu iftar programı yapıldığını belirtti.  Günlük 200-250 kişilik yemek verildiğini aktaran Güneri, "Köy halkının hepsi burada oluyor. Neşe içerisinde, manevi huzur içinde geçiyor. Köylümüz tek sofrada bulunuyor, manevi kaynaşma oluyor. Köydekilere kimse sıra bırakmıyor, gurbettekiler daha fazla ısrarcı oluyor. Yemek vermek isteyip veremeyen 30 kişi dışarıda kaldı, biz erken davrandık. İnşallah bunun devamı gelir. Biz gurbette olduğumuz için köylümüze kendimiz hizmet edelim istedik, yemekleri yengem, ablam ve ben yapıyoruz" diye konuştu. 

Son Güncelleme: 20.05.2019 17:41
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