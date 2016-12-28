Köy yolları sorunsuz

Yozgat İl Özel İdaresi ekipleri kar yağışının etkili olduğu ilk andan itibaren köy yollarında yoğun kar kürüme çalışması yürüttü.



İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Muammer Yanık, sabah saatlerinde 1 köy yolunun ulaşıma kapandığını ancak kısa sürede ekiplerin köy yolunu ulaşıma açtığını söyledi.



Ekiplerin merkez ve ilçelerde kar yağışının etkili olduğu ilk andan itibaren kar kürüme çalışmasını aralıksız olarak sürdürdüğünü söyleyen Yanık; “Ekiplerimiz kış mevsiminde 24 saat teyakkuz halinde oluyor. Onun içinde aralıksız yürütülen çalışmalar köy yollarının sürekli açık kalmasını sağlıyor” diye konuştu.