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Köy yolları kapandı

YOZGAT’ta, etkili olan tipi nedeniyle 103 köy yolu ulaşıma kapandı. Yozgat kent merkezinde, son iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı akşam saatlerinde tipiye dönüştü.

Köy yolları kapandı

YOZGAT’ta, etkili olan tipi nedeniyle 103 köy yolu ulaşıma kapandı. Yozgat kent merkezinde, son iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı akşam saatlerinde tipiye dönüştü.

26 Ocak 2018 Cuma 07:00
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Köy yolları kapandı

Tipi şeklinde devam eden yağış nedeniyle ulaşım aksadı, 103 köy yolu kapandı. Şehir merkezinde, cadde ve sokaklarda kar yığınları oluşurken, sabah erken saatlerde belediye kar mücadele ekipleri 33 iş makinesi ve 350 personelle yol ve kaldırım temizleme çalışmalarına başladı. Kar yağışını sevinçle karşılayan vatandaşlar ise yaşanan kuraklığın ardından kar yağışının gecikmeli de olsa başladığını belirterek, mutluluklarını dile getirdi.

Karla mücadele çalışmalarını takip eden Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Akgün, “Kurak bir dönemden geçiyorduk. Kar yağışı bekleniyordu. Şükürler olsun ki, kar yağdı. Biz Yozgat Belediyesi olarak tüm personel ve ekipmanımızla sahadayız, gerekli karla mücadelemizi veriyoruz. Yeter ki kar yağsın bereket olsun biz her türlü mücadeleyi vermeye hazırız. Şu an yaklaşık olarak 33 araç ve 350 personel ile sahadayız” dedi.

Yozgat il genelinde tipi nedeniyle kapanan 103 köy yolunun ulaşıma açılması için İl Özel İdare Müdürlüğü ekipleri de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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