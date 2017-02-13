Köy tavuğuna ilgi büyük

Köylerde doğal ortamda beslenen köy tavuğunun tanesi 25 ila 35 lira arasında değişiyor. Çarşı ve pazarda satılan köy tavuklarını bazı vatandaşlar beslemek için bazı vatandaşlar ise daha sağlıklı oldukları için tercih ediyorlar.

10 yıldır Yozgat’ta köy tavuğu sattığını söyleyen İbrahim Doğan isimli satıcı, “Tavuk fiyatlarımız 25 ila 35 lira arasında değişiyor. Tavuklarımızı köyden getiriyoruz, vatandaş ilgi gösterse de satışlar umduğumuz gibi değil. Günde 2 tavuk ancak satıyorum. Bazı vatandaşlar kesmek için alıyor bazıları da beslemek için alıyor” dedi.

Ömer Eliaçık isimli satıcı ise “Tavuklarımızın fiyatı 35 liradan başlıyor. 10 senedir Yozgat’ta köy tavuğu satıyorum. Günde 3 ya da 4 tane köy tavuğu sattığımız oluyor. İşlerimiz iyi vatandaş köy tavuğuna ilgi gösteriyor” şeklinde konuştu.