Köy Konağı unutuldu

Halaçlı Köyü’nde yapılması planlanan Köy Konağı ile ilgili malzemeler geçtiğimiz yıl Haziran ayı içerisinde köye getirildi. Köydeki çocuk parkı yakınına yıkılan konakta kullanılacak malzemeler istif edildi. Ancak, aradan geçen süre içerisinde konakla ilgili herhangi bir çalışma yapılmadığı, köye getirilen inşaat malzemelerinin ise unutulduğu ileri sürüldü. Köy sakinleri, köylerine bina yapılmak üzere getirilen inşaat malzemelerinin ne zaman kullanılmaya başlanılacağının yanıtını dört gözle bekliyor.