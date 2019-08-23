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Köse incelemelerde bulundu

YOZGAT Belediye Başkanı Celal Köse mahallelerde yürütülen asfalt ve yol çalışmalarını inceledi.

Köse incelemelerde bulundu

YOZGAT Belediye Başkanı Celal Köse mahallelerde yürütülen asfalt ve yol çalışmalarını inceledi.

23 Ağustos 2019 Cuma 00:00
Köse incelemelerde bulundu

Belediye Başkanı Köse, belediye ekiplerinin yürüttüğü çalışmaları yerinde inceleyerek ilgili personelden bilgi aldı.
Spor Vadisi ve Diş Hastanesi önünde yapımı süren asfalt çalışması, menfez ve kanalizasyon çalışmalarını inceleyen Köse, çalışmaların sorunsuz şekilde sürdürüldüğünü ifade etti.
Başkan Köse, “Yaptığımız hizmetlerin hızlanması ve vatandaşlarımızın bir an önce yeni yollarına kavuşması için belediyemizin tüm imkanları seferber edildi. Ekiplerimiz titizlikle çalışmalarını sürdürüyor” dedi.
Sadece asfalt atmadıklarını, estetiğe de önem verdiklerini, kaldırım ve kavşak çalışmalarını önemli hesaplamalarla sürdürdüklerini vurgulayan Köse,
“Diş Hastanesi önündeki çalışmalarımızın önemli bir kısmı tamamlandı. Kapalı Hal Binası yanında açtığımız yeni caddemizin altyapısı tamamlandı. Kaldırım ve asfalt serimi ardından son halini alacak. Menfez çalışmalarımız da hızla sürüyor. Spor Vadisi etrafında önemli bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Bölgenin eksiksiz olarak her tarafını asfaltlayacağız. Binlerce vatandaşımız burada ikamet ediyor. Yıllardır çile çekiyorlar. Bu yüzden bu bölgeye öncelik verdik. Çalışmalarımız bir planlama doğrultusunda devam edecek” şeklinde konuştu.

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