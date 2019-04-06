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Korkutan kaza

YOZGAT’ta Atatürk Yolu Toki konutları bölgesinde meydana gelen trafik kazası korkulu anlara neden oldu.

Korkutan kaza

YOZGAT’ta Atatürk Yolu Toki konutları bölgesinde meydana gelen trafik kazası korkulu anlara neden oldu.

06 Nisan 2019 Cumartesi 00:00
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Korkutan kaza

Yoldan çıkan araç yol kenarındaki ağaca takılı kalarak takla atmaktan kurtuldu.
Atatürk Yolu Toki konutları bölgesinde sürücü M.B’nin kullandığı araç iddiaya göre, arkadan gelen aracın sıkıştırması sonucu kontrolden çıktı.
Kaldırımı geçerek ağaçlara takılan araç yolun alt kısmındaki eğimli bölgede takla atmaktan son anda kurtuldu.
Ağaca takılı kalan aracın kayıp devrilmemesi için zincir ile ağaca bağlandığı gözlemlendi.
Araç sürücüsü kazada hafif yaralanırken, araçta maddi kaza meydana geldi.
Mahalle sakinleri Atatürk Yolu’nun bu bölümünde sık sık kazalar yaşandığını, yoldaki keskin virajların düzeltilemediğini beyan ettiler.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


 

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