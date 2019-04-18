Konut satışları düştü

Yozgat’ta Mart ayında 306 konut satışının yapıldığı öğrenildi. Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) konut satışlarıyla ilgili istatistikler paylaştı.

Türkiye’de en fazla ipotekli konut satışı yapıldığı bilgisini paylaşan TÜİK, Yozgat’ta da 2019 Mart ayında 306 konut satıldığını belirtti. Komşumuz Kayseri’de bin 991, Sivas ilinde ise 593 konut satıldığı görüldü.

Öte yandan Yozgat’ta bankaların konut kredilerinde faiz oranlarını artırması nedeniyle satışların yavaşladığı öğrenildi. Banka kredisi kullanarak konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar, yüksek faiz sonucu kredi almaktan vazgeçti. Yozgat’ta konut fiyatlarının denk vilayetlerle kıyaslandığında aşırı yüksek olması da bazı vatandaşları büyükşehirlerden veya farklı illerden konut almaya yönlendirdi.