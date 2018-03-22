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Konut satışları düştü

YOZGAT’ta geçtiğimiz yıl Şubat ayına göre bu yıl aynı dönemde konut satışlarında 5,59 oranında düştü.

Konut satışları düştü

YOZGAT’ta geçtiğimiz yıl Şubat ayına göre bu yıl aynı dönemde konut satışlarında 5,59 oranında düştü.

22 Mart 2018 Perşembe 07:00
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Konut satışları düştü

Türkiye İstatistik Kurumu Kayseri Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, yurt genelinde konut satışları 2018 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,4 oranında azalarak 95 bin 953 oldu.
Konut satışlarında, İstanbul 16 bin 247 konut satışı ve yüzde 16,9 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 9 bin 686 konut satışı ve yüzde 10,1 pay ile Ankara, 5 bin 965 konut satışı ve yüzde 6,2 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 7 konut ile Hakkari, 8 konut ile Ardahan ve 31 konut ile Bayburt oldu. Yurt genelindeki konut satışlarındaki gerileme Yozgat’a da yansıdı.  Yozgat' ta geçen yıl Şubat ayında 342 konut satışı gerçekleşti. 2018 Şubat ayında konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,08 azaldı. Bir önceki ay 304 konut satışı oldu. Konut satışı bir önceki aya göre yüzde 5,59 azalarak 287 konut satışı gerçekleşti. Yozgat' ta toplam konut satışları içindeki ikinci el 183 konut satışı oldu ve satışların payı yüzde 63,76, ilk satış 104 konut oldu ve satışların payı ise yüzde 6,24 oldu.

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