Konut satışı düştü

Yurt genelinde konut satışları 2018 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27 oranında geriledi. Yozgat’ta geçen yıl kasım ayında toplam konut satışı 447 iken bu yıl bu sayı 315’e geriledi. İpotekli satışlarda ise önemli düzeyde düşüş gözlendi. Geçen yıl Kasım ayında 113 konut ipotekli olarak satılırken bu yıl Kasım ayında 9’a kadar indi. Geçtiğimiz yıl Ocak-Kasım ayları arasında Yozgat’ta 4 bin 575 konut satışı oldu. Bu yıl bu sayı aynı dönemde 4 bin 650 konut olarak yansıdı. Geçen yıla oranla ipotekli satışlarda da gerileme oldu. Geçen yıl Ocak-Kasım ayı döneminde bin 391 ipotekli satış yapıldı, bu yıl bu sayı 789’a düştü.