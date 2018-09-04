Konut fiyatları arttı

Aylık en yüksek artış yüzde 5,85 ile çeşitli mal ve hizmetler grubunda oldu. Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Ağustos ayında endekste yer alan gruplardan, ev eşyasında yüzde 4,56, ulaştırmada yüzde 4,45, konutta yüzde 3,85 ve haberleşmede yüzde 2,63 artış gerçekleşti. Yozgat, Kayseri, Sivas illerinde ise en fazla artış konut fiyatlarında yaşandı. Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Ağustos ayında endekste yer alan gruplardan sadece giyim ve ayakkabı grubunda yüzde 1,59 oranında düşüş gerçekleşti. TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ev eşyası yüzde 23,76, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 23,23, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 19,75 ve konut yüzde 16,30 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları olarak dikkat çekti. Ülkemizde 2018 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre fiyatı en çok artan seçilmiş maddeler değişim oranlarıyla birlikte sırasıyla yüzde 25,56 ile salça yer alırken, bunu yüzde 21,44 ile yumurta takip etti. Yüzde 20,74 ile karpuz, yüzde 17,41 ile mücevher (altın) oldu. En çok düşüş gösteren seçilmiş maddeler değişim oranlarıyla birlikte sırasıyla yüzde 30,57 ile kuru soğan ve yüzde 19,93 ile havuç yer aldı. Yozgat, Kayseri, Sivas illerini kapsayan bölgede 2018 Ağustos ayında Tüketici Fiyatları Endeksi'nde bir önceki aya göre yüzde 2,79 artış gösterdi. Bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 12,89 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,54 artış ve on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 12,57 artış gerçekleşti. Bölgede, ana harcama grupları itibariyle 2018 Ağustos ayında endekste yer alan gruplardan en fazla artış gösteren grup yüzde 6,15 ile konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar oldu. Bunu yüzde 4,92 ile mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri, yüzde 4,71 ile ulaştırma ve yüzde 4,55 ile çeşitli mal ve hizmetler takip etti. En çok düşüş olan grup ise yüzde 0,76 ile giyim ve ayakkabı oldu. Bölgede, 2018 Ağustos ayında bir önceki aya göre fiyatı en çok artan seçilmiş maddeler değişim oranlarıyla birlikte sırasıyla yüzde 30,46 ile salça ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 23,68 ile yumurta ve yüzde 20,78 ile kömür ücreti takip etti. En çok düşüş gösteren seçilmiş maddeler değişim oranlarıyla birlikte sırasıyla yüzde 29,06 ile kuru soğan ve yüzde 23,05 ile domates oldu.