Konut almıyoruz!

Yozgat’ta konut satışları düşüşe geçti, Türkiye ortalamasının üzerinde seyreden pahalı fiyatlar konut satışlarını düşürdü. Yozgatlı vatandaşlar artan konut kredisi fiyatlarının yanı sıra, Yozgat’ta tekelleşen konut fiyatları karşısında, konut almaktan vazgeçti. Piyasaya hareketlilik katacak birikimler ve altınların ise yine ihtiyat olarak yastık altına atıldığı belirtildi. Türkiye İstatistik Kurumu, Yozgat’ta Haziran ayında yapılan konut satışlarıyla ilgili istatistikler paylaştı. Buna göre Türkiye’nin en fazla göç veren ve en pahalı konut satış fiyatına sahip Yozgat’ta Haziran ayında 347 konut satıldığı ifade edildi. Bir önceki ayda 464 konut satılan Yozgat’ta Haziran ayında rakamların 347’ye düştüğü, önümüzdeki aylar ise rakamların daha aşağı düşeceği öğrenildi. Şehirde bürokratından esnafına, asgari ücretlisinden emeklisine kadar, tüm vatandaşlar yüksek kira fiyatları ve konut fiyatlarından şikayet ederken, şehirde bu sektörde adeta tekelleşme yaşandığı eleştirisinde bulundular. Yeterli istihdam alanına sahip olamayan Yozgat’ta özellikle yüksek kira ve konut fiyatları yüzünden, genç nüfusun başta Kayseri ve Ankara olmak üzere çeşitli kentlere göçmeye devam ettiği aktarıldı. Vatandaşlar ise devlet yetkililerine çağrıda bulunarak, şehirde Türkiye ortalamasından farklı olarak yükselen emlak piyasasına devletin müdahale etmesini ve özellikle TOKİ kanalıyla şehirdeki uçuk rakamların Türkiye ortalamasına çekilmesini talep ettiler.