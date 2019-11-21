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Kombi bakımını unutmayın

KIŞ aylarıyla birlikte kullanımı da artan kombilerin kışlık bakımının yapılması gerekiyor.

Kombi bakımını unutmayın

KIŞ aylarıyla birlikte kullanımı da artan kombilerin kışlık bakımının yapılması gerekiyor.

21 Kasım 2019 Perşembe 04:04
Kombi bakımını unutmayın

Yozgat’ta kombi bakımı yapan servis yetkilileri, bakımsız kombinin her türlü sorunu beraberinde getirebileceğine dikkat çekti.
Kombi tesisatçıları ısı verimliliği ve enerji tasarrufu için yılda en bir defa kombi bakımının gerekli olduğunu söylüyorlar.
Kış ayları öncesi kombi kullanımına başlanmadan önce kombi iç temizliğinin yapılması gerektiğine değinen tesisatçılar, kombi içerisinde oluşan tortu ve kirliliğin önleneceğini belirtirken bu şekilde daha verimli ısı elde edileceğinin önemini belirttiler.
Kombi temizliği yapılmaması sonucu enerji ve ısı kaybının fazla olduğunu ve kombilerin daha büyük arıza çıkardığına dikkat çeken komi tesisatçıları ayrıca uzun süre kombilerini kullanmayanların kombilerini tamamıyla kapattıklarında tesisatta donmalar meydana gelebildiğini ve bunun da ciddi maliyetlere yol açtığını belirttiler.

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Kombi Bakımını Unutmayın
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