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-Klimalılar hizmette

YOZGAT Belediyesi tarafından satın alınan ve Yozgatlı vatandaşları kışın soğuğundan koruyacak olan klimalı, televizyonlu ve kitaplı otobüs durakları soğuğun daha fazla hissedildiği ve yolcu sayısı fazla olan hatlara yerleştiriliyor.diyesi tarafından yaz ayında satın alınan klimalı otobüs durakları mahallelere yerleştirilmeye başlandı.

-Klimalılar hizmette

YOZGAT Belediyesi tarafından satın alınan ve Yozgatlı vatandaşları kışın soğuğundan koruyacak olan klimalı, televizyonlu ve kitaplı otobüs durakları soğuğun daha fazla hissedildiği ve yolcu sayısı fazla olan hatlara yerleştiriliyor.diyesi tarafından yaz ayında satın alınan klimalı otobüs durakları mahallelere yerleştirilmeye başlandı.

30 Eylül 2017 Cumartesi 07:05
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-Klimalılar hizmette

İlk etapta 10 klimalı otobüs durağı alan Yozgat Belediyesi yıl içerisinde sayının artacağını bildirdi.
Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, 10 klimalı otobüs durağının yaklaşık 350 bin liralık bir yatırım olduğunu belirterek, kış memleketi Yozgat’ta vatandaşların otobüs beklerken üşümemesi için durakların alındığını ifade etti. Kazım Arslan, “Ayrıca bu duraklar yazın sıcağından da koruyacak. Seçim beyannamemizde bu projeye yer vermiştik, şimdi gerçekleştiriyoruz” dedi.
Başkan Arslan, Yozgat halkının daha insancıl ve iyi koşullarda otobüs bekleme hakkının olduğunu, klimalı durakların sürekli kameralarla izleneceğini ve içerisinde kitap, gazete ve dergilerde bulunacağını aktardı.
Klimalı otobüs durakları başta Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kampüsü hattına ve il merkezine uzak olan mahallelerdeki hatlara yerleştirilmeye başlandı.

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