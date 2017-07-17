Klimalı duraklar geldi

Cumhuriyet Meydanında klimalı durağı basın mensuplarına tanıtan Arslan; "Yozgat’ın coğrafi ve iklim şartları belli kışın da insanları rahatsız eden bir iklim şartı var yazın da. Bu noktada yaşanabilir şehir olma noktasında gerçek bir kent kimliği olan şehir olma noktasında değişik alanlarda değişik çalışmalarımız var. Bu çalışmalardan bir tanesi de klimalı otobüs durakları. Bu aynı zamanda bizim seçim beyannamemizde vaat ettiğimiz çalışmalardan bir tanesiydi. Birileri bunu önemsemeyebilir ama bize göre çok önemli bir gösterge şehir olmanın önemli göstergelerinden birisidir bu" dedi.

İlk etapta 10 durak aldıklarını ve bu durukların şehir içi ulaşımda yolcu yoğunluğunun olduğu bölgelere yerleştirileceğini kaydeden Arslan, talebe göre, olması gerektiği doğrultuda klimalı durak sayısını artıracaklarının bilgisini verdi.

Bu durakların kışın soğuğundan yazın da sıcağından insanları koruyacağını söyleyen Başkan Arslan; " İnsanlar biraz daha insanca şartlarda otobüs bekleyecekler. 10 tane olacak. İçinde televizyon da var, onun ötesinde kitaplıkta monte edilecek. İnsanlar otururken kitap da okuyabilecekler. Modern bir şehir olmanın şehirleşmenin gereklerini yerine getirmeye çalışıyoruz her alanda. 10 tanesi 350 bin TL civarında. Diğer durakların alt yapısı ile birlikte yaklaşık 500 bin liralık önemli bir yatırım. Sonrasında da talebe göre, ihtiyaca göre de bu durakların sayısını artırmayı planladık. İçerisinde ayrıca güvenlik kamerası var, 7/24 kayıt ediyor, bu şekilde duraklar takip edilecek. Bütün duraklar belediyenin bilgi işlem sistemine bağlı. Sürekli izlenecek. Kayıt da yapacak. Herhangi bir zarar verme durumunda takip edeceğiz, ama insanlar zaman içerisinde zarar vermemeyi de öğrenecekler, temennimiz ve beklentimiz de bu. Belediyeden merkezi yayınla içerisindeki ekran aracılığı ile durakta bekleyenlere online olarak anlatmamız mümkün olacak" diye konuştu.

