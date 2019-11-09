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Klimalı durak bekliyorlar

YOZGAT Belediyesi tarafından 2017 yılında hizmete sunulan klimalı otobüs duraklarını söz verilen mahallelere ulaşmadı.

Klimalı durak bekliyorlar

YOZGAT Belediyesi tarafından 2017 yılında hizmete sunulan klimalı otobüs duraklarını söz verilen mahallelere ulaşmadı.

09 Kasım 2019 Cumartesi 04:04
Klimalı durak bekliyorlar

Yozgat Belediyesi tarafından 2017 yılında alınan yazın serinleten, kışın ısıtan klimalı otobüs durakları zaman içerisinde tüm mahallelere yayılacaktı.
Belediye tarafından 2017 yılında hizmete giren durakların içerisinde mini kütüphaneler yer alırken, güvenlik maksatlı tüm duraklar güvenlik kameralarıyla da izlenmekteydi.
İlk olarak 10 noktada kurulan durakların zaman içerisinde tüm mahallelere yayılacağı belirtilmişti.
Yozgatlı vatandaşlar “Bu duraklar her mahalleye konulacaktı lakin belediye neden artık takip etmiyor, neden her iş yarıda kalıyor” diyerek başlatılan projenin tamamlanmasını talep ettiler.

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KyS 2019-11-09 10:52:35

yozgatta ulaşım gerçekten sıkıntılı. özellikle üniversite hattı tam anlamıyla felaket! cehennemin fragmanı gibi! normal şartlarda 3 araçla hizmet verilmesi gereken hatta yalnızca 1 araç hizmet veriyor. lütfen 1 defa olsun bu hattı kullanın zaten anlatmama gerek kalmaz. ayrıca bu durakların üniversite bölgesinde yurt çevrelerinde de olması gerekiyor. ama mahallellere verdiği sözü tutmayan belediye, üniversiteye yapar mı? yapmaz! yazık....

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