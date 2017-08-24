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Klasik tutkusu artıyor

Yozgat’ta klasik araba tutkusu son yıllarda artış göstermeye başladı.

Klasik tutkusu artıyor

Yozgat’ta klasik araba tutkusu son yıllarda artış göstermeye başladı.

24 Ağustos 2017 Perşembe 07:05
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Klasik tutkusu artıyor

Klasik araç tutkunu gençler, başta serçe olmak üzere eski arabaları modifiye ederek yeniden trafiğe çıkarıyor.
Türkiye’nin farklı vilayetlerindeki klasik araba tutkunları önceki gün Yozgat’ta bir araya geldi.
İlk elden orijinal arabalarıyla Yozgat’a gelen klasik araç tutkunları, Yozgat’ta verdikleri moladan sonra Erzurum’a doğru yola çıktı.
Lise Caddesi’nde kısa bir tur atan klasik araçlar, Yozgatlı vatandaşların ilgi odağı oldu.
Yozgat’ta klasik arabasıyla farklı illerden gelen klasik tutkunlarını karşılayan Furkan Ünal, Yozgat’ta bu tutkunun büyüyeceğini ve hedeflerinin klasik araba fuarına katılmak olduğunu söyledi.
Klasik arabalarıyla Yozgat’ta etkinlikler yapmayı da planladıklarını söyleyen Furkan Ünal,  farklı vilayetlerden gelen klasik araba tutkunlarına kısa bir şehir turu yaptırarak, Yozgat’ı tanıttıklarını belirtti.

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