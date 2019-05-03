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Kızılay yardım edecek

TÜRK Kızılayı Yozgat Şube Başkanı Ekrem İlker, Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine ulaşmak, hayırseverin şefkat ve merhamet elini ihtiyaç sahibi insanlara ulaştıran bir köprü vazifesini yapmak için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Kızılay yardım edecek

TÜRK Kızılayı Yozgat Şube Başkanı Ekrem İlker, Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine ulaşmak, hayırseverin şefkat ve merhamet elini ihtiyaç sahibi insanlara ulaştıran bir köprü vazifesini yapmak için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

03 Mayıs 2019 Cuma 00:00
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Kızılay yardım edecek

İlker, yaptıkları çalışmalar neticesinde, ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen vatandaşların ihtiyaçlarının, Ramazan ayında da karşılanmaya devam edileceğini kaydetti. İlker, ‘’Geçen Ramazanlarda olduğu gibi bu sene de yardımseverlerin zekâtları Türk Kızılay aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Vatandaşların fitre ve fidyelerini de ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak olan Türk Kızılay, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıkladığı taban fiyat 23 lira üzerinden Şube Başkanlığımızda Ramazan ayı içerisinde nakdi yardım, zekat, fitre ve fidyeleri kabul edeceğiz. Yapılacak bu bağışlar, Ramazan ayı içerisinde Şube Başkanlığımız tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak’’ dedi.

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