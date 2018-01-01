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KİTRE BEBEK SEVİLDİ

KIRLARDA yetişen yabani dikenin öz suyundan elde edilen bir nevi tutkal ile yapılan Kitre bebek yapımı kadınların büyük ilgisini çekiyor.

KİTRE BEBEK SEVİLDİ

KIRLARDA yetişen yabani dikenin öz suyundan elde edilen bir nevi tutkal ile yapılan Kitre bebek yapımı kadınların büyük ilgisini çekiyor.

01 Ocak 2018 Pazartesi 07:00
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KİTRE BEBEK SEVİLDİ

Yozgat’ta Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, gelen talepler doğrultusunda geçen yıl açtığı kitre bebek kursuna bu yıl da devam ediyor. Yöresel kıyafetler giydirilerek hazırlanan bebeklerin turizm sektöründen talep edildiği kaydedildi. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Kitre Bebek yapımını sektör haline getirilmesine katkıda bulunmak amacıyla İş-Kur ile ortaklaşa geçen yıl açılan kurstan başarılı olanların, mali destek alarak kendi atölyelerini kurabildikleri kaydedildi. Ev kadınları tarafından yapılan kitre bebeklerin, Anadolu'nun kültürünü yaşattığı belirtildi. Piyasada 100 ila 250 lira arasında alıcı bulan kitre bebeklere Yozgat’ın yöresel giysileri giydirip, farklı isimler veriliyor. Kitre bebekleri yapan ev kadınları, bebeklerin tamamen Anadolu kültürünü yansıttığını söylediler. Yozgat’ta Halk Eğitim Atölyelerinde kentin tarihi, yöresel ve kültürel kıyafetlerini yaptıkları bebeklerle yaşatmaya çalışan kadınlar, pamuk, kumaş, tel ve geven otunun gövdesinden çıkan kitreden elde edilen yapıştırıcı kullanılarak yaptıkları kitre bebeklerin pazarlanarak, kadınlara gelir kapısı açılmasına yönelik çalışmalar yürütülüyor. Bebeklerin 600 yıllık bir kültürü yaşattığı, Anadolu insanının günlük giyiminin bebeklerde hayat bulduğunu dile getiren kadınlar, Kitre bebeklere özellikle koleksiyoncuların ilgi gösterdiğini kaydettiler.

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