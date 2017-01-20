Kitre Bebek dikkat çekiyor.

Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki kurslarda farklı branş ve dallarda, birçok kurs ve faaliyet gerçekleşiyor. Özellikle el sanatları kurslarına yoğun ilgi gösteren hanımlar, Kitre Bebek yaparak, geçmişteki el sanatlarını, yerel halk kıyafetlerini ve insan silüetlerini yaşatmaya devam ediyor.



Kitre adı verilen malzemeyle ilk olarak kalıp çıkaran kursiyerler, daha sonra yaptıkları bebeklerin surat ve silüetlerini oluşturuyor. Kalıbın oluşturulmasıyla birlikte, kursiyerler kostüm hazırlama kısmına geçiyor. Burada da yine el becerileri kullanılarak, Anadolu’ya has kıyafetlerin dikimi ve işlemesi yapılarak, kitreyle oluşturulan kalıba giydiriliyor. Kursiyerler yaptıkları el emeği göz nuru eserlerin hediyelik eşya olarak pazar bulabileceğini ifade etti.