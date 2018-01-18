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Kitap oku, çayı bedava iç

SORGUN İlçesinin Bahadın Beldesi’nde belediye tarafından kurulan kütüphanede kitap okumaya gelenlere çay ve kahve servisinden ücret alınmıyor.

Kitap oku, çayı bedava iç

SORGUN İlçesinin Bahadın Beldesi’nde belediye tarafından kurulan kütüphanede kitap okumaya gelenlere çay ve kahve servisinden ücret alınmıyor.

18 Ocak 2018 Perşembe 07:00
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Kitap oku, çayı bedava iç

Belediye Başkanı Dilaver Özcan, kitap okuma oranında dünya ülkelerinin çok gerilerinde olduğumuzu hatırlatarak, beldede bu oranı artırmak amacıyla sokak kütüphanesi kurduklarını, şimdi ise Halk Kütüphanesi’ne devreye soktuklarını söyledi. Özcan, ‘Kitap okuma alışkanlığını geliştirmek, öğrencilerimizin derslerinde, ödevlerinde yardımcı olmak amacıyla kurduğumuz Halk Kütüphanesi belediye binamızın alt katında hizmet vermektedir. Kütüphanemizde kısıtlı olanaklar ile aldığımız 6 bilgisayar, yazıcı ve sınırsız internetin yanı sıra, kütüphanemizi ziyaret edenlerin gündemi takip edebilmeleri amacıyla günlük gazetelerde bulunmaktadır’ dedi.
Kütüphanede oldukça zengin bir kitaplığa sahip olduklarını kaydeden Özcan, kütüphaneye gelip kitap okuyanlara çay ve kahve servisi yapıldığını, buna karşılık herhangi bir ücret alınmadığını sözlerine ekledi.

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