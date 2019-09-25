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Kışlık yiyeceğimiz hazır

YOZGAT il genelinde, eskiden beri süre gelen, kışlık tüketim için hazırlanan sebze-meyve kurutma işlemi her geçen yıl artarak devam ediyor.

Kışlık yiyeceğimiz hazır

YOZGAT il genelinde, eskiden beri süre gelen, kışlık tüketim için hazırlanan sebze-meyve kurutma işlemi her geçen yıl artarak devam ediyor.

25 Eylül 2019 Çarşamba 00:00
Kışlık yiyeceğimiz hazır

Önceleri dar gelirli vatandaşın rağbet ettiği kuru sebze-meyveler, son yıllarda orta ve yüksek gelirli kesim tarafından da marketlerde satılan dondurulmuş ürünlere kıyasla daha çok tercih edilmeye başlandı. Son yıllarda tüketicinin bilinçlenmesi ile ev yapımı konserve yapımı da ciddi oranda artış gösterdi. Her yıl Eylül ayı sonuna kadar sebze kuruttuklarını hatırlatan kadınlar, kış aylarında yüksek fiyatlara satılan sebzeleri, meyveleri, şu günlerde köylü pazarlarından çok ucuza alıp, büyük oranda organik olan bu ürünleri temizleyip, sonra kuruması için alçak çatılara veya geniş alanlara serdiklerini, iplere dizip kurutarak, kışa hazır hale getirdiklerini söylediler. Akla gelebilecek her türlü konserveyi yaptıklarını da belirten ev hanımları, kışın yapılan yemeklerde kullanılmak için patlıcan, biber, domates, bamya ve fasulye gibi sebzeler kurutulurken, nane, maydanoz, dereotu gibi bitkiler, komposto veya tatlılarda kullanılmak üzere elma, armut, kayısı, erik meyveleri de kuruttuklarını anlattılar. 

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Kışlık Yiyeceğimiz HazırYozgat
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