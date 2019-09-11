KIŞA HAZIRLIK

Yaz aylarında yetişen meyvelerin, sebzelerin kış aylarında çok pahalı olması, unutulmaya yüz tutan geleneği yeniden vatandaşın gündemine soktu. Yozgat’ta bahçelere, tarlaların kenarlarına kurulan ocakların yanında, konutlarda da mutfaklarda kışa yönelik hazırlık yapmak üzere kazanlar kaynamaya başladı. Çeşitli meyveler ile birlikte kış aylarında tüketilmek üzere, çeşitli ürünlerden yemeklik konserveler hazırlanıp, kavanozlarda saklanılmak üzere evin serin bölgelerine yerleştirildi. Yozgat’ta daha çok ormanlık alanların eteklerinde yetişen C vitamini bakımından en zengini olan bitkilerden kuşburnunu, dağ eriği, alıç toplayan aileler, bunları bahçelerinde yetiştirdikleri diğer meyvelerle birlikte kaynatıp, marmelatlını yapıyor. Özelikle kış aylarının vazgeçilmez içecekleri arasında yer alan kuşburnu, Yozgat’ta ormanlık alanların eteklerinde kendiliğinden yetişiyor. Orman köylerinde yaşayanlar tarafından toplanıp, pazarda satılan vitamin ve minarel zengini kuşburnunun çaydan marmelata kadar birçok çeşidi yapılıyor. Bıçak kadar keskin çengelli dikenleri bulunan kuşburnunu tek tek toplayıp, sattıklarını söyleyen köylüler, kış ayları için serilip güneşte kurutularak çay olarak kullanılan kuşburnunun taze haldeyken marmelatının yapıldığını, orman köylerinde yaşayan bir çok ailenin bununu toplayıp, pazarda satarak aile bütçesine ek gelir sağladığını anlattı. Doğada kendiliğinden yetişen kuşburnunun her derde deva bir besin maddesi olduğuna dikkat çeken uzmanlar, “Vücuda ve gözlere kuvvet verir. Kandaki insülin miktarını ayarlamaya yardımcı olduğundan şeker hastalarına çok iyi gelir. Kansere karşı koruyucudur. Kan dolaşımını hızlandırır ve kanı temizler. Romatizma şikayetlerini ve ağrılarını hafifletir. Bağırsakları yumuşatır, sindirimi kolaylaştırır, iyi bir idrar söktürücü olarak kabızlıkta faydalıdır. Basur rahatsızlığına yararlıdır. İshali keser. Vücuttaki atık maddelerin vücuttan uzaklaştırılmasına yardımcı olur. Bağırsak kurtlarını düşürür, selülit oluşumunu engeller” diye konuştular.