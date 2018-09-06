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KIŞ TELAŞI TAMGAZ

ANADOLU'nun dört bir yanında kış telaşı daha yazdan başladığı için kar yağdığı zaman insanlar büyük şehirlerdeki gibi panik yaşamıyor.

KIŞ TELAŞI TAMGAZ

ANADOLU'nun dört bir yanında kış telaşı daha yazdan başladığı için kar yağdığı zaman insanlar büyük şehirlerdeki gibi panik yaşamıyor.

06 Eylül 2018 Perşembe 07:00
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KIŞ TELAŞI TAMGAZ

Yurdun hemen her yöresinde olduğu gibi Yozgat’ta da, bazıları yüzyıllar öncesinden günümüze kadar ulaşmış olan ‘kış hazırlıkları’, yaz mevsiminin sıcaklığını kış sofralarına taşıyor. Farklı kültür birikimleriyle bir gıda depolama işi olan bu ‘tatlı telaş’, teknolojinin gıda üretiminde ve saklanmasında sunduğu tüm imkanlara rağmen, nesilden nesile aktarılıyor. Anadolu'da, kış mevsiminde bulunamayan ya da aynı tazelikte bulunamayacak olan gıdaların depolanmasına, yazın son aylarında başlanıyor. Her yörede farklı kültür birikimleriyle hazırlanan gıdalar, bütün kış bozulmayacak şekilde, değişik saklama yöntemleriyle depolanıyor. Mutfaklarda kaynatılırken evleri meyve kokularıyla dolduran reçeller, kavanozlardaki renkli görüntüleriyle iştah açan turşular, sofralardan eksik olmayacak domates ve biber salçaları, beraberinde değişik bir lezzet kültürü oluşturuyor. Yapılan tüm hazırlıkların ardından adeta birer küçük marketi andıran mutfaklar, içinde, kış mevsiminde tüketilmek üzere bekleyen farklı lezzetleri barındırıyor. Kış hazırlıkları özellikle köylerde daha farklı bir anlam ifade ediyor. Genellikle imece usulüyle yapılan hazırlıklar, zorlu bir kışa karşı dayanışmanın da örneğini sergiliyor. Kış hazırlıkları, yalnızca gıda depolama işini değil, ısınmak için alınması gereken önlemleri de kapsıyor. Yozgat’ta hummalı hazırlık, bölgelerdeki beslenme alışkanlığı ve iklim koşullarına göre farklılıklar gösteriyor.

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