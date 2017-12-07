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-Kış pazarı

YOZGAT’ta Çarşamba günleri kurulan pazarda, kışlık meyve ve sebzeler yoğun ilgi gördü.

-Kış pazarı

YOZGAT’ta Çarşamba günleri kurulan pazarda, kışlık meyve ve sebzeler yoğun ilgi gördü.

07 Aralık 2017 Perşembe 07:00
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-Kış pazarı

Yozgat Belediyesi Kapalı Pazar alanında tezgah açan esnaf, müşteri beklemeye başladı.
Öğle saatlerinde hareketlenen pazar tezgahında mandalina ve portakal gibi meyvelerin bolluğu dikkat çekiyor. Vatandaşlar, kışlık meyve ve sebzeye yönelirken, mevsimi geçen ürünlerde fiyat artışını normal karşıladıklarını söylediler. Pazarda saat 17.00’den sonra da kısmi hareketlilik yaşanırken, pazarcı esnafı fiyatlarda değişiklik olmadığını ve marketlere oranla daha ucuz ürün sattıklarını belirtti.

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