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Kırsal manzara!

03 Ocak 2017 Salı 05:20
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Yozgat’ta geçtiğimiz haftadan bu yana yağan kar yağışı özellikle kırsal bölgelerde etkili oldu.

Kırsal manzara!
Şehir merkezinin dışındaki alanlarda yağan kar adeta beyaz bir örtü gibi geniş bozkırı bürürken ortaya tabloluk görüntüler çıktı.
Geçen hafta etkili olan kar, şehir merkezinin dışında kalan alanlara daha ayrı bir yakıştı. Özellikle ormanlık alanlar ve köylere ait bağ ve bahçeler beyaz örtüyle kaplanınca ortaya müthiş manzaralar çıktı.
Yaban hayvanları da bu beyaz örtünün ortasında kalarak, kendilerine sığınacak alanlar ararken, kırsal kesimlerdeki kar manzaraları objektiflere böyle yansıdı.
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