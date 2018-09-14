KiRLiLiK TEHDiDi

Yozgat’ta özellikle Gelingüllü ve Süreyyabey Barajlarını tehdit eden atıkların balıkçılık faaliyetlerine de olumsuz etki yaptığı kaydedildi. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, kirliliğe neden olan ilgili belediye ve kurumları uyardı. Buna rağmen gerekli önlemlerin alınmadığı gözlemlendi. Çekerek Irmağı üzerinde kurulan Süreyyabey Barajı'nı ilçeden kaynaklanan, Esenli Barajını ise Şeker Fabrikası’nın kirleterek, tehdit ettiği kaydedildi. Kirliliğin önlenmesi konusunda gerekenin yapılması istendi. Çekerek Irmağı üzerinde, Yozgat ile birlikte Tokat, Amasya ve Çorum illerinde toplam 653 bin 230 dekar tarım alanını sulayıp, yılda 50 milyon kilovat- saat elektrik enerjisi üretilmek üzere tesis edilen Süreyyabey Barajı sularında yılda 50 ton da balık üretimine başlanıldı. Toplam 50 bin dekar su havzasına sahip barajın yanında bulunan Çekerek ilçe merkezindeki konut ve işyerlerinin kanalizasyon akıntılarıyla birlikte besicilerin de hayvan dışkılarını baraj yakınına attıkları öne sürüldü. İlçenin tüm atıklarının baraj bitişiğinde göl oluşturduğuna vurgu yapılarak, "Bununla birlikte besicilerde hayvan dışkılarını buralara atıyorlar. Kirlilik önlem alınmaması halinde kısa sürede barajı etkisi altına alıp, canlıların toplu ölümlerine neden olabilir" uyarısında bulunuldu.