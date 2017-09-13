Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 24°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
109130
ALTIN
147.003
DOLAR
3.4326
STERLİN
4.5597
EURO
4.1067

Kimi yıkılıyor kimi yapılıyor

Yozgat il merkezinde bulunan tarihi konakların bir kısmı yıkılmayı beklerken bir kısmı da yapılan projelerle yeniden sosyal hayata kazandırılıyor. Yozgat’ta bulunan tarihi konakların bir kısmı harabe bir vaziyette, kendi kendine yıkılmayı beklerken, bir kısmına ise bazı kurumların el atmasıyla birlikte yeniden vatandaşların ve şehrin hizmetine sunuluyor.

Kimi yıkılıyor kimi yapılıyor

Yozgat il merkezinde bulunan tarihi konakların bir kısmı yıkılmayı beklerken bir kısmı da yapılan projelerle yeniden sosyal hayata kazandırılıyor. Yozgat’ta bulunan tarihi konakların bir kısmı harabe bir vaziyette, kendi kendine yıkılmayı beklerken, bir kısmına ise bazı kurumların el atmasıyla birlikte yeniden vatandaşların ve şehrin hizmetine sunuluyor.

13 Eylül 2017 Çarşamba 07:10
34 Okunma
Kimi yıkılıyor kimi yapılıyor

Anadolu’nun kadim vilayetleri arasında yer alan Yozgat, geçmişte konaklarıyla ünlü bir şehir olmasına rağmen, daha sonra yozlaşma ve popüler kültürün etkileriyle birçok konağını kaybetmiş.
Arşivdeki siyah beyaz fotoğraflarda kalan konakların birçoğunun yerinde bugün biçimsiz ve şekilsiz beton yığını apartmanlar yer alırken, elde avuçta kalan birkaç tarihi yapı da Yozgat Belediyesi’nin sahip çıkmasıyla birlikte yeniden şehrin kültürel ve sosyal hayatına kazandırılıyor.
Yozgatlı vatandaşlar, mahalle aralarında kalan ve metruk bir vaziyette bulunan tarihi yapıların durumuna tepki gösteriyor.
Aşağı Nohutlu Mahallesi’nde bulunan ve yıllardır metruk bir halde yıkılmayı bekleyen, bir dönem hurdacıların kullandığı konağın akıbetiyle ilgili somut çalışmalar bekleyen mahalle sakinleri “Yıllardır ne yapan oluyor, ne yıkan oluyor. Çocuklarımız için endişe ediyoruz. Hangi çocuğun üzerine yıkılacak diye telaşlanıyoruz. İçerisini zararlı alışkanlığı olanlar kullanıyor” diyerek endişelerini dile getirdi.
Vatandaşlar, yanı başlarındaki diğer tarihi konakların onarılıp, yeniden sosyal hayata kazandırılmasından dolayı ise Yozgat Belediyesi’ne teşekkür etti.
Haber: Mustafa TEKER


 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Huzur konseri!
Huzur konseri!
Şehitler anıtı dikkat çekiyor
Şehitler anıtı dikkat çekiyor
Muhatap bulamadı!
Muhatap bulamadı!
2 asırlık konak zamana direniyor
2 asırlık konak zamana direniyor
Turların uğrak yeri oldu!
Turların uğrak yeri oldu!
Pazara yeni yer!
Pazara yeni yer!
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim