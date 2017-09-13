Kimi yıkılıyor kimi yapılıyor

Anadolu’nun kadim vilayetleri arasında yer alan Yozgat, geçmişte konaklarıyla ünlü bir şehir olmasına rağmen, daha sonra yozlaşma ve popüler kültürün etkileriyle birçok konağını kaybetmiş.

Arşivdeki siyah beyaz fotoğraflarda kalan konakların birçoğunun yerinde bugün biçimsiz ve şekilsiz beton yığını apartmanlar yer alırken, elde avuçta kalan birkaç tarihi yapı da Yozgat Belediyesi’nin sahip çıkmasıyla birlikte yeniden şehrin kültürel ve sosyal hayatına kazandırılıyor.

Yozgatlı vatandaşlar, mahalle aralarında kalan ve metruk bir vaziyette bulunan tarihi yapıların durumuna tepki gösteriyor.

Aşağı Nohutlu Mahallesi’nde bulunan ve yıllardır metruk bir halde yıkılmayı bekleyen, bir dönem hurdacıların kullandığı konağın akıbetiyle ilgili somut çalışmalar bekleyen mahalle sakinleri “Yıllardır ne yapan oluyor, ne yıkan oluyor. Çocuklarımız için endişe ediyoruz. Hangi çocuğun üzerine yıkılacak diye telaşlanıyoruz. İçerisini zararlı alışkanlığı olanlar kullanıyor” diyerek endişelerini dile getirdi.

Vatandaşlar, yanı başlarındaki diğer tarihi konakların onarılıp, yeniden sosyal hayata kazandırılmasından dolayı ise Yozgat Belediyesi’ne teşekkür etti.

Haber: Mustafa TEKER



