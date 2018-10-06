Kilim dokuma kursu

Kurs usta öğreticisi Kadriye Yağan, Doğankentli kadınların kursa büyük rağbet gösterdiğini ancak 25 kişiyi kursa kabul edebildiklerini ifade etti. Kursta Türk motifi kilimler, heybeler ve çantalar yapıldığını ifade eden Yağan, "Kursumuz 7 hafta sürecek. Bu tür faaliyetlerin ekonomik ve sosyal olmak üzere iki önemli boyutu var. Ekonomik boyutunda kursiyerlerimize İŞKUR tarafından belirli bir ücret ödeniyor. Böylelikle kadınlarımız aile bütçesine katkıda bulunuyorlar. Ayrıca unutulmaya yüz tutmuş motifler de kursiyerlerimizin elinde yeniden hayat buluyor. İkincisi ise sosyal boyutu ki, bu da çok önemli. Bu kurslara katılan insanlarımız, hem yeni arkadaşlıklar, dostluklar ediniyor, hem de eski dostluklarını güçlendiriyorlar" diye konuştu.