Keyfiyet Bitmiyor

Şehir merkezinde Sivas Caddesi Abide İşhanı önünde, trafiğin tek yönde seyir ettiği araç yoluna kamyon tarafından dökülen kum trafiği aksattı.

Tek yönlü yolda seyir eden araç sürücülerinin önüne, bir anda kamyon tarafından dükkan hafriyatında kullanılmak üzere kum döküldü.

Kumun yola dökülmesiyle şaşkınlık yaşayan sürücüler sıkışan trafikte zor anlar yaşarken, duruma da tepki gösterdi.

Araç sürücüleriyle vatandaş arasında kısa süreli tartışma yaşanırken, bazı sürücüler kumun üzerinden aşarak yoluna devam ederken, bazıları da ters istikamette geri geri gitmeye çalıştı. Kent merkezinde yaşanan trafik sıkışıklığı ve sorununun genellikle kurallara uymamak ve keyfi tutumlardan kaynaklandığı da bir kez daha görülmüş oldu.