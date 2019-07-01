Keven sel bölgelerini gezdi

Milletvekili Keven, Yozgat Merkez Lök, Gökçekışla, Büyük İncirli köylerini ziyaret ettikten sonra Şefaatli ilçesine geçti. CHP Şefaatli İlçe teşkilatı üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette Milletvekili Keven, selden zarar gören köylüler ile çiftçilere geçmiş olsun dileklerinde bulundu, bölgenin afet bölgesi kapsamına alınması için Mecliste mücadele ettiğini söyledi. Keven, üretici köylülerin tüm sorun ve taleplerine sahip çıkarak, mecliste çözüm için elinden geleni yapacağını kaydetti. Şefaatli ilçesinin Halaçlı, Paşaköy, Saçlı, Saatli, İbrahimhacılı, Güzelli köylerini ziyaret eden Ali Keveni, köylülerin, afet kaynaklı sorunları ile birlikte bugüne dek biriken sorunlarını da dinledi. Bölge çiftçisi, ‘Çiftçilerin tutar dalı yok, bu yıl gübresiz ekim yaptık. Girdi maliyetleri çok yüksek. Sadece parayı alırken değil üretim sürecinde de devleti yanımızda görmek istiyoruz’ diye konuştular. Tarlaların sigorta yapılmasındaki zorlukları da anlatan köylüler, tarım sigortasının çiftçinin talepleri de dikkate alınarak, yeniden düzenlenmesi gerektiğinin altını çizdiler. Milletvekili Keven de, tüm sorunlarında çiftçinin, köylünün, halkın tüm kesimlerinin yanında olduğuna vurgu yapıp, daha önce de dile getirdiği gibi, çiftçilerin borçlarının ertelenip, faizlerin silinmesi, ilgili tüm kurumların tüm imkanlarıyla köylünün yanında olması yönündeki taleplerini her platforma dile getirmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.