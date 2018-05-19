KEŞFEDiLMEYi BEKLiYOR

Kayaların arasında yer alan yaklaşık 6 kilometre uzunluğundaki vadiden akan su ve 3 mağara ile dikkat çeken bölgenin Yozgat turizmine önemli bir katkı sağlayabileceği ifade edildi. Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Hattuşaş ile Kapadokya bölgesinin birbirine bağlayan yol üzerinde yer alan Topaç Köyü yakınındaki egzotik özelliğe sahip kayalığın, turistlerin ilgisini çekip, belirli süre konaklamalarına vesile olabileceği de kaydedildi. Topaç Köyü sakinlerinden Kadir Şimşek, köyün Anadolu köylerinden farkının bulunmadığını, köy halkının tarım ve hayvancılıkla geçimini temin ettiğini söyledi. Şimşek, ‘’Köyün doğusunda, Köy ile Yozgat il merkezi arasında kayalık diye adlandırılan bir bölge bulunuyor. Bu bölge doğal, doğa yürüyüşü için uygun, insanların doğa ile baş başa kalacağı yürüyüş sporu yapacağı, zaman zaman ıslanacakları bir yer. Kayaların arasında bir vadiden oluşuyor. Vadi Yaklaşık 5-6 km kadar, Bu kayalarda 3 tane mağara var. Bu mağaralardan birisi ‘Genç Ali’ diye adlandırılıyor. Mağaralara dağcılık malzemeleriyle çıkılabiliyor’’ dedi.