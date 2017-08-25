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Keşfedilmeyi bekliyor

Anadolu’nun en eski yerleşim yerleri arasında yer alan Yozgat’ın her bölgesinde tarihi kalıntılara rastlanıyor. Yozgat’ın İnceçayır Köyü’nde bulunan kayalıklar ve mağara ve tüneller keşfedilmeyi bekliyor.

Keşfedilmeyi bekliyor

Anadolu’nun en eski yerleşim yerleri arasında yer alan Yozgat’ın her bölgesinde tarihi kalıntılara rastlanıyor. Yozgat’ın İnceçayır Köyü’nde bulunan kayalıklar ve mağara ve tüneller keşfedilmeyi bekliyor.

25 Ağustos 2017 Cuma 07:00
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Keşfedilmeyi bekliyor

Yozgat'ın İnceçayır köyünün İnderesi olarak bilinen mevkiinde yer alan kayadan oyulmuş bir mağaranın bulunduğu, kaçak define arayanların yaptığı çalışmalar sonucunda mağara sayısının artarak 6’ya çıktığı belirtildi. 
Köyün Yarmalık ve Alibüdüğü olarak bilinen bölgelerinde ise zaman zaman çanak-çömlek kalıntılarının bulunduğuna da dikkat çekilerek, bölgede bilimsel bir çalışmanın yapılması gerektiğine dikkat çekildi. İnceçayır Köyü Kültür Dayanışma ve Kalkındırma Derneği Başkanı Osman Karaca, kendisinin çocukluk dönemlerinde İnderesi bölgesinde bulunan mağaranın Kerkenes ile bir bağlantısının bulunduğu yönünde rivayetlerden söz edildiğini söyledi.
Osman Karaca, köylerinin Kerkenes ve Büyüktaşlık köylerinde bulunan antik kent kalıntılarına yakın bir bölgede yer aldığına dikkat çekerek: 
“Kerkenes ve Büyük Taşlık köylerinde bulunan antik kent kalıntılarının yer aldığı bölgelere çok yakın olan köyümüzün aynı dönemlerde yerleşim alanı olarak kullanıldığını düşünüyoruz. Daha önce bir tane olan mağara sayısı 4’e son olarak da 6’ya çıktı. Mağarada kaçak olarak define aramak için yapılan kazılar sonucunda mağara sayısının artması burada bir yer altı şehrinin olabilme ihtimalini de güçlendirmektedir’’ dedi.
Dernek Başkanı Karaca, İnceçayır köyündeki iki farklı bölgede ise zaman zaman çanak-çömlek kırıntılarının bulunduğunu da hatırlatarak, ‘’Burada bilimsel bir araştırma yapılarak, değerlendirilmesi gerekir. Herhangi bir koruması bulunmaması nedeniyle kaçak kazı yapanlar tarafından mağaraların girişleri tahrip ediliyor. Bazen dinamit kullanıyorlar, bazen kepçe ile girdiklerini tahmin ediyoruz’’ diye konuştu. 


 

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