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Kesene 227 TL ceza

Yozgat Belediyesi Zabıta Müdürü Musa Baran, Yozgat’ta kurban kesim alanlarının dışında kurban kesenlere kabahatler kanununun 32. maddesine göre 227 TL cezai işlem uygulanacağını söyledi. 

Kesene 227 TL ceza

Yozgat Belediyesi Zabıta Müdürü Musa Baran, Yozgat’ta kurban kesim alanlarının dışında kurban kesenlere kabahatler kanununun 32. maddesine göre 227 TL cezai işlem uygulanacağını söyledi. 

25 Ağustos 2017 Cuma 07:10
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Kesene 227 TL ceza

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşlara uyarılarda bulunan Yozgat Belediyesi Zabıta Müdürü Musa Baran, bayramda vatandaşların sadece belediyelerin belirlediği alanlarında kurban kesimi yapabileceğini dile getirdi. Bu alanların dışında kurban kesimi yapan vatandaşlara ise kabahatler kanununun 32. Maddesine göre 227 TL cezai işlem uygulanacağını hatırlattı.
Umuma açık park ve caddelerde kurban kesiminin yapılmayacağını dile getiren Baran “Kendi bahçesinde, kendi özel otoparkında kurban kesmek isteyenler sağlık, çevre ve temizlik şartlarına uymak kaydıyla kurbanlarını kesebileceklerdir” dedi. Bayram süresi boyunca kurbanların belirlenen şartlara uygun olarak kesilip kesilmediği, temizlik, sağlık ve dini kurallara uyulup uyulmadığı konusunda denetimlerin yapılacağını da aktaran Baran, “Yozgat Belediye Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Halk Sağlığı İl Müdürlüğü tarafından kurban kesim yerlerinde denetim yapılacak” şeklinde konuştu.
 

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