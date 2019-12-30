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Kediyi sahiplendi

SARAYKENT ilçesinde, kar yağışı nedeniyle soğukta üşüyen sokak kedisini pazarcı esnafı sahiplendi.

Kediyi sahiplendi

SARAYKENT ilçesinde, kar yağışı nedeniyle soğukta üşüyen sokak kedisini pazarcı esnafı sahiplendi.

30 Aralık 2019 Pazartesi 04:04
Kediyi sahiplendi

Sokakta yiyecek arayan, bir köşeye sinmiş kediyi gören pazarcı esnafı, kediye önce bezle sarıp, koltuğunun arasında ısıtarak, üşümesini engelledi. Daha sonra da yiyecek verip, karnını doyuran pazarcı esnafı, kediyi evine götürüp, besleyeceğini söyledi. Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öçal, duyarlı pazarcı esnafını tebrik etti. Başkan Öçal, ‘’Pazar yerinde üşüyen kedi yavrusunu bulup, sahiplenen, ona kendi evinde bakımını üstleneceğini söyleyen duyarlı pazarcı esnafı kardeşimizi kutluyor, teşekkürlerimizi sunuyorum’’ dedi.

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Kediyi Sahiplendi
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