Kedilere kulübe

Can Dostları ve Doğa Koruma Derneği, havaların soğumasıyla barınma sıkıntısı yaşayan sokak kedileri için çalışma başlattı. Dernek üyeleri, İlçe Özel İdare Müdürlüğünün destekleriyle Ankara'da sokak hayvanları için kulübe yapan hayırsever bir vatandaşla iletişime geçti. Aynı anda 10 sokak kedisinin barınmasına imkan sağlayan kulübelerden sipariş verildi. Hayırsever tarafından maliyetine yapılan 10 kulübeden ilki Karşıyaka Mahallesi'ne yerleştirildi. Sorgun Özel İdare Müdürü Metin Kayhan, müdürlük olarak sadece Sorgun merkezde değil, köylerde de sokak hayvanlarının barınmasına yönelik çalışma yaptıklarını söyledi. Sorgun Can Dostları ve Doğa Koruma Derneğinin müdürlüklerinden ‘kedi evleri’ talebinde bulunduklarını aktaran Kayhan, "Evleri yaptırıp ilçemize getirdik. Evler ahşaptan ve soğuğa karşı yalıtımlı. Bundan sonra da ilçenin değişik yerlerine bu evleri koyacağız" dedi. Sorgun Can Dostları ve Doğa Koruma Derneği Başkan Yardımcısı Ayşe Akbaş da, dernek olarak birçok sokak hayvanını sahiplendirdiklerini belirterek soğuk kış şartlarında hayvanların çok zor durumda kaldıklarını hatırlattı. Çoğu zaman hayatlarını aç, susuz ve korumasız geçirmek zorunda kalan sokak hayvanlarına karşı insanların daha duyarlı olması gerektiğini vurgulayan Akbaş, "Sokak hayvanlarının ölmemesi için herkes üzerine düşen görevi yapmalı, suyunu, yiyeceğini vermeli. Bazı vatandaşlarımız hayvanlara yoğun ilgi gösteriyor. Bunlardan biri de Sonya Guluman. Sonya hanım evinin bahçesinde çok sayıda kedi ve köpeğe bakıyor. Bu yüzden yaptırdığımız kedi evini Sonya hanımın evine yerleştirdik. İnşallah bundan sonra sokaktaki kedilerimiz üşümeyecek" diye konuştu.

KEDİLER ÜŞÜMEYECEK

Sokak hayvanlarının bakımını üstlenen Sonya Guluman ise 8-9 yıldır sokak hayvanlarına baktığını ve tüm masraflarını üstlendiğini ifade etti. Çok sayıda sokak kedisi ve köpeğini beslediğini anlatan Guluman, "Nerede hasta hayvan görsem hemen alıp bakmaya çalışıyorum. Özellikle kedi evine çok ihtiyacımız vardı. Sayın Kaymakamımız isteğimizi kabul etti ve bu kedi evini yaptırdı. Evimde beslediğim bir kedim ile bahçemde beslediğim 2 büyük 2 de yavru köpeğim var. Bunun haricinde 7-8 sokak köpeği ile 15-20 sokak kedisini beslemeye çalışıyorum. Zaman zaman hayvanseverlerden mama desteği alıyorum. Köpeklerim için bahçemde kulübe yaptırdım. Şimdi kedilerimin de bir yuvası olacak. Sokak kedileri de artık üşümeyecek" ifadelerini kullandı.