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Kedi operasyonla kurtarıldı

YOZGAT’ta  bir aracın motoruna sıkışan kedi yavrusu, bir saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.

Kedi operasyonla kurtarıldı

YOZGAT’ta  bir aracın motoruna sıkışan kedi yavrusu, bir saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.

24 Haziran 2019 Pazartesi 00:00
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Kedi operasyonla kurtarıldı

Bilal Şahin Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde park halindeki aracın motor kısmından kedi sesi geldiğini duyan çocuklar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aracın kaputu açılmayınca bir taraftan şoföre ulaşmaya çalıştı, bir taraftan da yavru kediyi aracın altından çıkarmak için çalıştı. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından şoförün gelmesiyle açılan kaputun altından kurtarılan kedi, itfaiye ekiplerince hayvan barınağına götürüldü. 

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