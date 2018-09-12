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Kazalarda 1 ölü, 6 yaralı

YERKÖY ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.

Kazalarda 1 ölü, 6 yaralı

YERKÖY ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.

12 Eylül 2018 Çarşamba 07:00
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Kazalarda 1 ölü, 6 yaralı

Alınan bilgiye göre, Ayanoğlu Mahallesi Atatürk Bulvarı Sanayi mevkiinde yol kenarında yürüyen Arif Mert Alkan (19) ve Bayram Can Solmaz (20) plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisi ile ağır yaralanan Alkan ve Solmaz, 112 Acil Sağlık ekiplerince Yerköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazaya karışan kamyonetin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı. Diğer yandan, Şükrü Çatak idaresindeki 06 BF 5811 plakalı otomobil, Yozgat-Ankara karayolu Terzili köyü yol ayrımında kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, araçta bulunanlardan İbrahim Çatak olay yerinde yaşamını yitirdi, Şükrü, Elmas ve Şükran Çatak ile Bakiye Bozkaplan ağır yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Yerköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. 
 

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