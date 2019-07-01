Kazalar arttı, 10 kişi yaralandı

İlk kaza Durbaba Çevik (59) yönetimindeki 34 UR 3288 plakalı otomobilin, E-88 kara yolu Sarıhacılı mevkiinde, aydınlatma direğine çarpması sonucunda meydana geldi. Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Adem Çevik (4), Ezgi Su Çevik (9), Ebru Çevik (18), Özlem Ay (20), Seher Duman (61) ve Asiye Duman (61) yaralandı. Ambulanslarla Yozgat Şehir Hastanesi ve Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Uygulama Hastanesine kaldırılan yaralıların, durumunun iyi olduğu öğrenildi. Diğer kaza ise, Serdar Ekici yönetimindeki 66 DK 495 plakalı hafif ticari araç şehir merkezi Adliye kavşağı yakınlarında önce refüjdeki bariyere ardından karşı yola geçerek Eyüp Gökçegöz (44) yönetimindeki 66 DP 371 plakalı otomobile çarpması sonucunda meydana geldi. Kazada sürücü Gökçegöz ile otomobildeki 2 kişi yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekipleri tarafından Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı. Ekici gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.