-Kaymalar başladı

Kar yağışıyla birlikte taşlar yeniden kayganlaşırken, ilk günden bazı vatandaşlar düşerek yaralandı.

Yozgat'ta başlayan kar yağışı sevinç ve memnuniyetle karşılandı, Yozgatlıların ‘bereket’ olarak kabul ettiği kar yağışı, dün gün boyu etkisini sürdürdü.

Kar yağışıyla birlikte Lise Caddesi’nde bulunan kaldırımlar da kullanılamaz hale geldi.

Kaldırımlarda yürüyen vatandaşlar, kayan taşlardan dolayı düşerek, yaralanmalar meydana geldi.

Durumu gören diğer vatandaşlar ise araç yolundan yürümeyi tercih etti.

Öte yandan Yozgat’ta görev yapan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı doktorlar ise vatandaşlarda uyarılarda bulundu.

Doktorlar, bu havalarda zemine uygun ayakkabı giymenin yanı sıra, eller cepte yürünmemesi gerektiğini ve kaygan zeminlerde daha dikkatli adım atılmasının doğru olacağı uyarısını yaptı.

