KAVŞAK SORUNU

Karayolunun Sorgun ilçe merkezinden geçen kesimlerinde, ilçe merkezi ile mahalle bağlantılı yolların kesiştiği kesimlerde kavşakların olmaması sonucunda meydana gelen trafik kazaları can sıkıyor. Sorgun ilçe merkezi Sivas istikametinde yan tali yollar ile ilçe merkezi-mahalle bağlantısı yollarının kesiştiği kavşakta sürekli trafik kazalarının meydana geldiğini kaydeden vatandaşlar, sorunun biran önce çözümlenmesini istediler.
05 Ekim 2018 Cuma 07:00
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