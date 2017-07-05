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Kasadaki serinlik!

Yozgat’ta çocuklarının aşırı sıcaklardan bunalmasına kendince çözüm bulan bir kamyon şoförü, kamyon kasasını havuza dönüştürdü.

Kasadaki serinlik!

Yozgat’ta çocuklarının aşırı sıcaklardan bunalmasına kendince çözüm bulan bir kamyon şoförü, kamyon kasasını havuza dönüştürdü.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
05 Temmuz 2017 Çarşamba 07:10
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Kasadaki serinlik!

Çandır İlçesi’nde yaşayan ve kamyon şoförlüğü yaparak geçimini sağlayan Engin Çakıcı, çocukları ve yeğenlerinin sıcakla mücadelesine kendi yöntemi ile çözüm üretti. 
Çakıcı, gün içerisinde 40 derecenin üzerine çıkan sıcak havadan bunalan iki çocuğu ve yeğenini havuza götürmek yerine havuzu onların ayağına getirerek kamyon kasasını mini havuza dönüştürdü. 
Daha önce televizyondan birkaç kez örneğini gördüğü kamyon kasasında havuz için kalın bir naylon kullanan Çakıcı, izolasyonu sağladıktan sonra kamyon kasasını suyla doldurdu. Bir saatlik çalışmanın sonunda evinin bahçesinde kamyon kasasından havuz oluşturan Çakıcı, yeğenleri ve çocuklarına hazırladığı sürpriz havuza kendisi de girerek sıcak havada serinliğin tadını çıkardı.
Engin Çakıcı; “Havalar uzun yıllardır ilk defa Yozgat’ta bu kadar sıcak oldu. Sıcaktan çocuklar daha fazla etkilendi. Ben de ilçede havuz olmadığı için havuzu çocukların ayağına götüreyim dedim onlar için kamyon kasasında havuz yaptım. Gayet güzel oldu. Uzun süre kamyon kasasının içinde yüzdeler, eğlendiler. Tabi ben de onları yalnız bırakmadım. Artık her istediklerinde seyyar havuz emirlerinde. Yoldan geldiğimde onlar için havuz oluşturmak beni mutlu ediyor” diye konuştu. 
 

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