-Kartpostal dönemi bitti

Kar yağışıyla birlikte ortaya çıkan kartpostallık görüntüleri vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydetmeyi ihmal etmedi.
Vatandaşlar artık kartpostalların kullanımda olmadığını ve demode olduğunu söyleyerek, çektikleri görüntü ve videoları uzaktaki akrabalarına ya da sevdiklerine sosyal medya hesapları üzerinden gönderdiklerini ifade etti.
22 Kasım 2017 Çarşamba 07:05
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Kar yağışıyla birlikte ortaya çıkan kartpostallık görüntüleri vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydetmeyi ihmal etmedi.
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