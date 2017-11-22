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-Kartpostal dönemi bitti

YOZGAT’ta başlayan kar yağışı her sene olduğu gibi bu sene de ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.

-Kartpostal dönemi bitti

YOZGAT’ta başlayan kar yağışı her sene olduğu gibi bu sene de ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.

22 Kasım 2017 Çarşamba 07:05
112 Okunma
-Kartpostal dönemi bitti

Kar yağışıyla birlikte ortaya çıkan kartpostallık görüntüleri vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydetmeyi ihmal etmedi.
Vatandaşlar artık kartpostalların kullanımda olmadığını ve demode olduğunu söyleyerek, çektikleri görüntü ve videoları uzaktaki akrabalarına ya da sevdiklerine sosyal medya hesapları üzerinden gönderdiklerini ifade etti.
 

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