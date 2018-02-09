Karlar eriyor, su seviyesi yükseliyor

Yaz aylarının ardından kış aylarının da kurak geçmesi nedeniyle Yozgat’taki baraj, gölet, göller ile akarsular tamamen çekilip, kurumuştu.

Yozgat’ın bir dönem şebeke suyu ihtiyacının karşılandığı, şimdilerde ise ihtiyaç halinde devreye sokulan Kirazlı-1 göleti ile Cevdet Dündar göletindeki su seviyesi az miktarda yükseldi.

Ancak, baraj ve göletlerde biriken suyun yetersiz olduğu, önümüzdeki süreç içerisinde kar yağışının olmaması durumunda su konusunda ciddi sıkıntıların yaşanabileceğine dikkat çekildi.